МО РФ сообщило о подавлении расчетов полевой артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении

Потери противника составили до 210 военнослужащих, добавил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" в контрбатарейной борьбе вскрыла и подавила свыше 40 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 40 расчетов полевой артиллерии противника. Средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - заявил Савчук.