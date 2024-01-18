МО РФ: экипажи танков Т-80БВМ уничтожили площадную цель на краснолиманском направлении

Как уточнили в ведомстве, огонь в составе танкового взвода ведется непрерывно

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили площадную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении мотострелковое подразделение группировки войск "Центр" продолжает боевую работу на линии боевого соприкосновения, уничтожая противника в районе Торского выступа. Получив данные о размещении крупных групп противника в лесополосе, на закрытую огневую позицию выдвинулся танковый взвод мотострелкового подразделения на современных танках Т-80БВМ. Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш на точку и выполнили серию выстрелов по площадной цели в лесополосе, занятой ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, огонь в составе танкового взвода ведется непрерывно для того, чтобы измотать противника, а также сорвать всю его повседневную жизнедеятельность на позиции. Групповой обстрел площадных целей заставляет противника не использовать обстреливаемый район, что существенно затрудняет ротацию, подвоз боеприпасов, отдых дежурных сил, восстановление и дооборудование позиций. "При стрельбе из трех - четырех танков, происходит накрытие очень большой площади, то есть не нужно использовать корректировщика, разлет снарядов достаточно большой. При такой стрельбе мы накрываем поле 500 на 500 м", - цитируют в ведомстве командира танковой роты с позывным Мерен.