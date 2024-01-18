Военнослужащим группировки войск "Центр" привезли икону "Спас Нерукотворный"

Образ был передан президентом России Владимиром Путиным, сообщил протоирей Николай Гвоздев

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главный священник группировки войск "Центр" Николай Гвоздев привез бойцам на передовую икону "Спас Нерукотворный" в преддверии Крещения Господня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Крещение Господне, являющееся одним из главных праздников в христианстве, не обошло стороной и зону проведения специальной военной операции. На передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр" приехал главный священник группировки, чтобы верующие военнослужащие могли помолиться перед иконой "Спас Нерукотворный", - заявили в оборонном ведомстве.

Старший священник протоирей Николай Гвоздев подчеркнул, что образ был передан верховным главнокомандующим РФ, президентом Владимиром Путиным.

"Наши воины могли помолиться и причаститься перед святым образом. Он дает утешение, духовные силы и веру, что Господь всегда поможет, защитит и сохранит в трудную минуту. Образ передан верховным главнокомандующим России, нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным всем военнослужащим Вооруженных сил России. Образ возится военными священниками непосредственно на позиции", - рассказал он.

В Минобороны РФ отметили, что действие происходило в полевом храме, который построили сами военнослужащие. Протоирей провел исповедь и причастие всех желающих. "В конце священник пожелал всем присутствующим удачи, здоровья и вернуться домой с победой", - сообщили в военном ведомстве.