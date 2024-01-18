МО РФ показало боевую работу экипажа вертолета Ка-52

Вертолетчики нанесли поражение бронетехнике и живой силе противника, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" уничтожил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово - Кременная. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате выполнения боевой задачи ударный вертолет Ка-52 авиационными средствами поражения уничтожил бронированную технику и живую силу противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей. После выполнения боевой задачи группа вернулась на аэродром вылета", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что ударная группа армейской авиации ВКС РФ состояла из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, а также группы огневой поддержки.

Сержант с позывным Фантом отметил, что боевое задание было выполнено без происшествий.