Минобороны РФ сообщило о захвате опорника ВСУ к северо-западу от Артемовска

Сперва артиллерия ВДВ нанесла удар по опорному пункту, после чего десантники пошли на его штурм

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников захватили опорный пункт ВСУ к северо-западу от города Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. После этого артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение, подавив основные огневые средства военнослужащих ВСУ и нарушив их систему управления.

"Затем десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку", - отметили в военном ведомстве.