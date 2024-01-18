Минобороны РФ показало боевую работу РСЗО "Град"

Российские военнослужащие уничтожили укрепленные позиции противника на купянском направлении, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчеты РСЗО "Град" на купянском направлении отработали по выявленным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - говорится в сообщении.

"Работали на расстоянии до 14 км. Расчет у нас дружный. Сработались. Работаем вместе больше полугода. Отношения нормальные, дружеские, боевые. Служить в артиллерии нравится. Все четко, нормально", - рассказал военнослужащий с позывным Старый, которого цитирует Минобороны.