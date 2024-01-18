МО РФ: САУ "Мста-С" уничтожила бронетранспортер Saxon ВСУ на купянском направлении

После выполнения боевой задачи батарея сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы, добавили в ведомстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Западной группировки войск ВС РФ уничтожил британский бронетранспортер Saxon Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

"На купянском направлении на одном из участков разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ "Мста-С". Расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выполнения боевой задачи батарея сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы.

"Ежедневно артиллерийские расчеты уничтожают огневые позиции, живую силу ВСУ и его вооружение, в том числе поставленные образцы из-за рубежа. Самоходки постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное - спасает жизни российских военнослужащих", - добавили в военном ведомстве.