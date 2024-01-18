Танкист заявил о возможности взвода Т-80БВМ накрыть поле размером 500 на 500 м

По словам командира танковой роты с позывным Мерен, площадь поражения возрастает при попадании осколочно-фугасных снарядов в деревья на позициях противника

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Три-четыре танка Т-80БВМ при работе по площадям в зоне спецоперации накрывают поле размером 500 на 500 м, сообщил командир танковой роты с позывным Мерен в опубликованном в четверг видео Минобороны России.

"При работе без корректировщика при стрельбе с трех-четырех танков происходит очень большая площадь покрытия снарядов. То есть, когда три танка или четыре работают одновременно, получается очень большая площадь. Таким образом, не нужно в этот момент заниматься корректировкой, потому что разлет снарядов достаточно большой, и при данной стрельбе мы практически накрываем поле 500 на 500", - рассказал танкист.

По его словам, площадь поражения возрастает также при попадании в деревья на позициях противника осколочно-фугасных снарядов - они разлетаются осколками на большую территорию.