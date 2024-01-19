Увидеть летящий снаряд: какие контрбатарейные станции применяются в СВО

Минобороны РФ показало работу комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", который пеленгует вражескую артиллерию по звукам выстрелов в зоне специальной военной операции (СВО). "Пенициллин" — одно из многих средств, помогающих обнаруживать и уничтожать орудия и минометы Вооруженных сил Украины (ВСУ). ТАСС — про комплексы контрбатарейной разведки в СВО

Чуткие "уши" артиллеристов

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" создан в НИИ "Вектор", входящем в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", и начал поставляться в российские войска в конце 2020 года. Он состоит из звукоприемников, распределенно устанавливаемых на земле, а также оптико-электронного модуля с несколькими теле- и тепловизионными камерами на мачте. Система этих датчиков улавливает звуки выстрелов на расстоянии до 50 км, анализирует их и в течение пяти секунд определяет координаты стрелявших орудий. "Пенициллин" успешно применяется в СВО, о чем неоднократно сообщало российское военное ведомство. К примеру, в мае минувшего года сверхмощная самоходная артиллерийская установка "Малка" калибра 203 мм, получив данные от комплекса, своими снарядами массой более 100 кг уничтожила гаубицу американского производства.

Помимо стрельбы ствольной артиллерии, комплекс может засекать работу реактивных систем залпового огня, пуски тактических и даже зенитных ракет, определяя их стартовые позиции и передавая координаты контрбатарейным средствам.

"Данная станция предназначена для того, чтобы обнаруживать противника акустикой, замечать вражеские выходы — залпы пушек, гаубиц, HIMARS и тому подобное, — сообщил командир комплекса, работающего в зоне СВО, с позывным Войко. — После чего эти координаты передаются в командный пункт, а с командного пункта принимают решение для уничтожения противника или для дальнейшей разведки его. Потому что бывают такие нюансы, что орудие не одно, а рядом с ним может быть еще одно-два орудия — групповой объект".

Помимо "Пенициллина", российские войска применяют станции предыдущих поколений — к примеру, автоматизированный звукометрический комплекс АЗК-7 "Мезотрон". Он размещен на четырех машинах, которые улавливают звуки выстрелов и разрывов снарядов. Информация уходит на командный пункт, где определяется местоположение источника.

Модернизированный вариант "Мезотрона" был принят на вооружение в 2016 году. АЗК-7М получил более чувствительные звукометрические датчики и более совершенную аппаратуру для анализа информации. Также новинка может получать разведданные от беспилотников. Новый комплекс способен отличать акустические портреты различных артсистем из-за их разницы в длине ствола, калибре и даже типе используемого пороха. В частности, АЗК-7М "слышит", когда стреляют 155-мм гаубицы западного образца.

Смартфоны отправились воевать

Свою компактную систему акустической артиллерийской разведки создали инженеры конструкторского бюро "Талламхо" из города Грозный. Устройство под названием БУХ1а (в переводе с чеченского — "сова") определяет точное расположение огневых позиций по звуку выстрелов и при этом собрано на гражданской элементной базе. В зависимости от типа орудия дальность определения может достигать 20 км, время — до одной минуты. По словам представителя разработчиков, уже разработаны стационарный вариант аппаратуры, мобильный для разведчиков и даже совмещенный с системой беспилотных летательных аппаратов. Благодаря применению "деталей, которые можно приобрести в магазине" БУХ1а стоит менее 100 тыс. рублей.

Помимо этого, российские военные применяют в спецоперации программное обеспечение, которое превращает смартфоны с операционной системой Android в устройство звукопеленгации артиллерийских средств противника. Статья, опубликованная в журнале "Арсенал Отечества", отмечает, что такое решение — нештатное и применяется вместе со стоящими на вооружении системами. Четыре звукометриста с мобильными устройствами располагаются на удалении нескольких километров от линии боевых действий и определяют свое местоположение по встроенным в устройства спутниковым навигаторам. Затем время обнаружения выстрелов передается на главный планшет с установленной программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты источника звука. Учитываются даже метеоданные, влияющие на скорость распространения звуковой волны.

Все подобные системы обладают важной особенностью: благодаря пассивному способу пеленгации комплексы не выдают себя радиоизлучением и их работу невозможно подавить радиоэлектронными средствами.

Всевидящие радиоволны

В специальной военной операции широко применяются контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС) — от крупных мобильных до малогабаритных переносных. Они использовались и до начала СВО для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении огня между сторонами конфликта на юго-западе Украины начиная с 2014 года.

Радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1М" © Минобороны РФ

Минобороны РФ часто упоминает использование РЛС разведки и контроля стрельбы семейства "Зоопарк". Наиболее современный модернизированный "Зоопарк-1М" размещен на легкобронированном гусеничном шасси и способен засекать пуски ракет с дистанции 40 км. Радар позволяет обнаруживать одновременно до 70 позиций артиллерии, выдавая их координаты спустя 20 секунд после начала стрельбы.

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Российские войска применяют еще более современный мобильный контрбатарейный радар "Ястреб-АВ", о чем в начале года упомянуло российское военное ведомство. Его характеристики не раскрываются, однако новинка по возможностям кратно совершеннее не только российских, но и зарубежных аналогов.

Зоркие "птенцы"

Помимо крупных РЛС, в спецоперации применяются компактные радары — к примеру, переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов 1Л271 "Аистенок". Она способна засекать даже небольшие летящие боеприпасы калибра 81 мм, определять траекторию их полета и вычислять расположение неприятельских батарей. По данным Минобороны РФ, "Аистенок" вскрывает позиции артиллерии на удалении до 15 км.

Переносная РЛС разведки огневых позиций минометов "Аистенок" © Виктор Бодров/ ТАСС

Операторы радара отмечают, что фактическая чувствительность устройства превышает заявленную.

"Когда мы на комплексе начали работать, выяснилось, что комплекс "Аистенок" видит не только минометные снаряды, он видит все, что больше 30 мм, — это танковые снаряды, гранаты АГС, реактивные снаряды", — приводило российское Министерство обороны слова оператора станции.

В одном из эпизодов боевой работы, описанном военным ведомством, портативная РЛС обнаружила замаскированную артиллерию противника в 3 км от огневого рубежа российских минометчиков, а затем проконтролировала ее уничтожение минами калибра 120 мм.

"Техника вся свежая. Даже вот этот "Аистенок" — он получался абсолютно новым, — рассказал мобилизованный военнослужащий с позывным Белый, оператор устройства. — Я его лично получал, распаковывал. Техника абсолютно новая. Свои задачи выполняет".

Подобные станции являются многофункциональными: к примеру, "Аистенок" может еще и засекать танки на дистанции до 20 км.

Радары ВСУ в российском прицеле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также используют контрбатарейные радиолокаторы. Судя по отчетам Минобороны РФ об уничтоженной технике украинских националистов, в подавляющем большинстве это радары западного образца. Их номенклатура весьма широка, а иностранные спонсоры начали поставки своих изделий Киеву задолго до СВО.

В основном Киев использует станции контрбатарейной борьбы семейства AN/TPQ производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-64, установленные на полуприцепах, а также переносные AN/TPQ-48 и AN/TPQ-50, часто монтируемые на автотехнике. Один из радаров был захвачен ополченцами Донбасса при отступлении украинских сил из Дебальцево в 2015 году. Еще одно изделие было продемонстрировано в числе более чем 450 трофеев российской армии на экспозиции форума "Армия-2022".

Еще весной 2022 года Украина запросила у Германии 40 контрбатарейных РЛС COBRA, каждая из которых стоит €50 млн. Бундесвер был готов поставить пять единиц. В сводки уничтоженной техники COBRA попала в ноябре 2023 года.

ВСУ применяют радары контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. О передаче трех таких комплексов сообщали Великобритания и Норвегия, и по меньшей мере один из них был уничтожен российскими войсками в Запорожской области.

Единственный раз в сводке Минобороны РФ о пораженной украинской технике появился комплекс "Зоопарк-3". Его производило украинское предприятие "Искра". Осенью 2022 года цеха "Искры" были уничтожены Вооруженными силами РФ.

Виктор Бодров