На Средне-Невском заводе в День прорыва блокады заложили корабль проекта "Александрит"

Корабль противоминной обороны "Семен Агафонов" станет 12 в линейке проекта 12700

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Александрит" заложили на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в День прорыва блокады Ленинграда. Будущему морскому тральщику решено присвоить имя Героя Советского Союза Семена Агафонова, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии закладки.

"Тральщики - это труженики моря, их не бывает много, их всегда не хватает. Серия данных кораблей показала свою нужность для ВМФ, подтвердила все технические характеристики, заложенные в него конструкторами. Никто в мире не делает таких кораблей, кроме Средне-Невского судозавода. Этот корабль получит имя замечательного человека и патриота своей страны, Героя Советского Союза Семена Агафонова. Этот корабль уникален, как уникальна вся серия", - сказал в ходе церемонии главком ВМФ Николай Евменов.

Корабль противоминной обороны "Семен Агафонов" станет 12 в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Его проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

"Заказов на эти корабли будет еще много, они нужны флоту", - добавил Евменов.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" может развивать скорость около 16 морских узлов, а его водоизмещение составляет примерно 890 тонн. Экипаж предусмотрен в количестве 44 человек.

Средне-Невский судостроительный завод - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. За более чем 100 лет работы заводом построено более 600 кораблей и судов, из них более 200 единиц - это морские и рейдовые тральщики различных проектов.