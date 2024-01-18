18 января, 11:50,
обновлено 18 января, 12:26

Шойгу проверил выполнение ГОЗ выпускающим управляемые ракеты ГосМКБ "Радуга"

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ГосМКБ "Радуга" выполнит ГОЗ 2024 года за шесть месяцев

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), основу последних разработок которого составляют управляемые ракеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка" (ГосМКБ "Радуга") в Московской области", - сообщили там.

В ведомстве рассказали, что Шойгу проинспектировал производственные цехи предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса.

Гособоронзаказ 2024 года

ГосМКБ "Радуга выполнит гособоронзаказ 2024 года за шесть месяцев и перейдет к гособоронзаказу 2025 года. "Мы, в принципе, по отдельным элементам за первое полугодие выполним задачу гособоронзаказа и перейдем сразу на 2025 год", - цитирует российское военное ведомство генерального директора ГосМКБ "Радуга" Сергея Богатикова.

По его словам, на предприятии удвоено количество персонала, закуплено новое технологическое оборудование и оснастка, увеличены производственные площади, а также введены 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график кратно увеличить выпуск высокоточных средств поражения, доложил он.

Как уточнили в МО РФ, ГосМКБ "Радуга" речь идет о кратном увеличении выпуска с начала спецоперации, по некоторым показателям рост достиг возьми раз.

Образцы ракетного вооружения

Шойгу также осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения в ГосМКБ "Радуга". "Министру обороны РФ представили крылатые ракеты класса "воздух - земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения", - сообщили там.

Основу последних разработок ГосМКБ "Радуга" составляют управляемые ракеты класса "воздух - поверхность" для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей. Ряд разработанных предприятием систем поставляется на мировой рынок и подтвердил свою высокую эффективность в ходе реальных боевых действий. 

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