КТРВ увеличило дальность одной из своих авиаракет до 310 км

Боевая часть возросла с 450 до 800 кг

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) увеличила дальность одной из своих авиационных ракет до 310 км, боевая часть возросла с 450 до 800 кг, при этом стоимость ракеты снизилась, сообщили в Минобороны РФ.

"Генеральный директор корпорации АО "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км", - сообщили в ведомстве.

"Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - приводят слова Обносова в Минобороны.

Также в МО РФ сообщили, что боевая часть ракеты теперь составляет 800 кг. "Была 450, стала 800 [кг]", - доложил министру замглавкома ВКС по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.