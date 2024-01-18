Шойгу потребовал увеличить дальность изделия ГосМКБ "Радуга" до 300 км

Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий составляет 250 км

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка" (ГосМКБ "Радуга"), до 300 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км", - сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность до 300 км и более.