Шойгу поручил КТРВ нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности

Министру обороны доложили, что испытано новое изделие с дальностью 310 км, при этом мощность боевой части возросла с 450 до 800 кг, а стоимость изделия снизилась

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) нарастить выпуск высокоточных авиаракет с увеличенной до 310 км дальностью поражения, сообщили в Минобороны РФ.

"Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве <…>. У нас каждый день идет расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве", - сказал Сергей Шойгу.

В ходе инспекции министром "Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка" (ГосМКБ "Радуга", входит в КТРВ) в Московской области, Шойгу доложили, что испытано новое изделие с дальностью 310 км, при этом мощность боевой части возросла с 450 до 800 кг, а стоимость изделия снизилась.