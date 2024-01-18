МО РФ рассказало о поражении пунктов временной дислокации иностранных наемников

По данным ведомства, также поражены 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили за сутки два пункта временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, также ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 117 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах.