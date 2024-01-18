В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, уничтожено свыше 260 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки превысили 260 военных, также они потеряли танк, два БМП и 17 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и "Гвоздика", а также гаубица Д-30.