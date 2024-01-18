Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Потери ВСУ составили более 220 человек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Подразделения центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки на краснолиманском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки и Григоровки в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили свыше 220 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ "Гвоздика", гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.