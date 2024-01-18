МО РФ заявило, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении более 130 человек

По данным ведомства, также подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении более 130 военных, 2 гаубицы FH-70 британского производства, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили в течение суток атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

"Кроме того, нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в Минобороны РФ.