В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 91 украинского беспилотника

Всего с начала проведения СВО уничтожены 567 самолетов, 10 870 беспилотных летательных аппаратов и 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня ВСУ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 870 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 676 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 779 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 593 единицы специальной военной автомобильной техники.