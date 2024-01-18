В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

ВСУ потеряли до 65 военных и систему М777

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки потеряли до 65 военных, поражены артиллерийская система М777 производства США и 3 гаубицы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы: "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.