В МО РФ сообщили что ВКС организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля

Заместитель руководителя российского ЦПВС Вадим Кулить сообщил, что речь идет о воздушном патрулировании вдоль линии "Браво"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ организовали воздушное патрулирование вдоль линии "Браво", разделяющей Голанские высоты между Сирией и Израилем. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В рамках мониторинга обстановки силами армейской авиации ВКС России организовано воздушное патрулирование вдоль границы зоны разъединения ВС Израиля и ВС САР (линия "Браво")", - сообщил он.

О ситуации в Сирии Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): один в провинции Алеппо и два - в провинции Идлиб.

Также в районе Эт-Танф со стороны международной коалиции во главе с США зафиксировано одно нарушение воздушного пространства Сирии многоцелевым беспилотником MQ-1C.