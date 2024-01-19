Генерал-лейтенант ВС РФ рассказал о потерях ВСУ на российской линии обороны

Потери армии Украины на системе инженерных заграждений, только по подтвержденным данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, сообщил Юрий Ставицкий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и другие машины, поставленные Западом. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в преддверии профессионального праздника.

"Потери противника на созданной системе инженерных заграждений, только по подтвержденным данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танки Leopard, боевые машины пехоты Bradley и другие образцы, поставленные Западом", - сообщил Ставицкий.

Он уточнил, что в зонах ответственности группировок войск на всех направлениях инженеры ВС РФ для повышения устойчивости обороны и ограничения подвижности сил ВСУ в ходе контрнаступления противника в короткие сроки подготовили высокоэффективную систему инженерных заграждений.