Генерал-лейтенант ВС РФ рассказал о роли рубежей обороны в ходе контрнаступления ВСУ

Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок российских войск и эффективность применения вооружения и военной техники, отметил Юрий Ставицкий в интервью газете "Красная звезда"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пять-шесть раз. Более 400 батальонных районов обороны было подготовлено за восемь месяцев, это беспрецедентный случай, заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".

"К началу контрнаступления противника по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 км и более. Учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов. Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники", - сказал он.

В интервью газете "Красная звезда" он уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3 600 км траншей и ходов сообщений и свыше 150 000 окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 000 блиндажей и более 12 000 сборных железобетонных сооружений.

"В кратчайшие сроки, в течение восьми месяцев, в сложных погодно-климатических условиях, а также в условиях непрекращающихся боевых действий, массового применения противником высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов в зонах ответственности группировок войск (сил) было оборудовано свыше 400 батальонных районов обороны. При этом система оборонительных рубежей, позиций и районов включала два-три оборонительных рубежа. Для сравнения приведу пример: линия Маннергейма протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, линия Мажино протяженностью по фронту 400 км - в течение 12 лет", - добавил Ставицкий.