18 января, 21:57
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об оснащении инженерной техники в зоне СВО дополнительной броней

Результаты апробации показали их высокую эффективность, рассказал начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете "Красная звезда"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инженерные войска оснастили технику в зоне спецоперации, в том числе землеройные машины и понтонные автомобили, дополнительными комплектами бронирования. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете "Красная звезда".

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"Для сохранения жизни военнослужащим, повышения их защищенности на направлениях, подверженных огневому воздействию противника, осуществили бронирование кабин землеройной инженерной техники, буксирно-моторных катеров, понтонные автомобили оснастили съемным комплектом дополнительного бронирования. Всего проведена модернизация более 20 средств инженерного вооружения, которые в настоящее время активно применяются инженерными подразделениями и частями видов и родов войск в ходе СВО. Результаты апробации показали их высокую эффективность", - сказал он.

Как подчеркнул Ставицкий, инженерные войсками постоянно проводят испытания и эксперименты, чтобы повысить боевые возможности, а также выработать новые способы применения средств инженерного вооружения. 

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