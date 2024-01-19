"Росэлектроника" поставила за год более 100 комплексов "Серп" для защиты объектов от БПЛА

Противодроновая защита становится неотъемлемой частью системы безопасности объектов критической инфраструктуры, отметили в НИИ "Вектор"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в течение 2023 года произвел и поставил более 100 комплексов серии "Серп" для борьбы с беспилотниками. Как рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга, они успешно эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.

"Противодроновая защита становится неотъемлемой частью системы безопасности объектов критической инфраструктуры, в связи с чем рынок анти-БПЛА растет быстрыми темпами. В 2023 году мы поставили более 100 единиц "Серпов". Изделия эффективно решают задачи по защите от беспилотников различных территорий. В настоящее время мы реализуем еще ряд крупных проектов по установке нашего оборудования на промышленных производствах и крупных деловых центрах", - привели там слова Сергея Скорых, генерального директора НИИ "Вектор", разрабатывающего комплексы "Серп".

В "Росэлектронике" отметили, что комплексы "Серп" успешно эксплуатируются "на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса".

Ранее в холдинге сообщали об успешных испытаниях модернизированного комплекса "Серп-ВС5Д", который теперь может самостоятельно выполнять поиск дронов.

Линейка устройств "Серп" способна обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и может эффективно бороться с роем дронов. Угол обзора можно регулировать по секторам в 90 градусов с независимыми режимами работы, что позволяет, например, не препятствовать работе собственных беспилотников. "Серпы" подавляют каналы управления беспилотниками и нарушают работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем: в результате оператор дрона теряет возможность управлять полетом, а сам беспилотник не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание автономно.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА, также среди разработок - система обеспечения орнитологической безопасности полетов и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".