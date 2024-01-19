В России разрабатывают маскировочный "костюм-невидимку", размывающий силуэт

В компании HiderX подчеркнули, что в настоящее время в зоне СВО применяются различные технологии защиты от тепловизоров, однако, все они отличаются недостаточной эффективностью

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские специалисты осуществляют разработку маскировочного костюма, размывающего силуэт и обеспечивающего совершенную защиту от тепловизионных средств Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в компании HiderX.

"Мы ведем разработки принципиально нового изделия - маскировочный костюм, который ломает, размывает силуэт. Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом - наше ноу-хау, его детали не раскрываются. Принцип действия заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта. Костюм позволит эффективно маскировать российских военнослужащих от тепловизионных средств противника", - заявили в организации.

По словам собеседника ТАСС, все известные модели маскировочной спецодежды не позволяют полностью скрыть объект. "Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру, наши изделия успешно применяются в спецподразделениях. При этом, когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден как неестественный объект. Тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует. Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт. В настоящее время испытания новейшего костюма продолжаются, работу над изделием планируется завершить до конца января", - отметили в HiderX.

В организации также пояснили, что одной из сложностей является борьба за каждый лишний грамм. "Материал и технология, применяющаяся к ткани, позволяют достичь минимального веса изделия в 350 грамм. Габариты костюма таковы, что он помещается в карман. Мы не можем жертвовать массой ткани, это недопустимо. Боец и так несет на себе от 40 до 70 кг снаряжения. Чем больше вес, тем человек менее мобилен. В конструкции изделия предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки в зависимости от типа местности - это может быть хвойный лес, пески, городская застройка и так далее", - уточнил собеседник ТАСС.

В HiderX подчеркнули, что в настоящее время в зоне СВО применяются различные технологии изолирования тепла, однако, все они отличаются недостаточной эффективностью. "Существует множество способов маскировки от тепловизора. Большая часть из них основана на изолировании тепла, которое наглядно демонстрирует свою неэффективность при длительной эксплуатации. Мы используем другую технологию - экранирование, что позволяет избежать негативных последствий засчет иного принципа действия. Терморегуляция происходит естественным путем за счет того, что ткань дышит", - заявили в компании.