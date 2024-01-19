Инженеры Западной группировки ВС РФ провели занятия по специальной подготовке

В ходе мероприятий на полигоне были продемонстрированы различные средства для организации проходов в минных полях, рассказали в Минобороны России

ТАСС, 19 января. Военные инженеры Западной группировки ВС РФ, выполняющие задачи на купянском направлении, приняли участие в занятиях по специальной и боевой подготовке. Военнослужащие смогли ознакомиться с различными методами разминирования, в том числе с применением FPV-дронов, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В тыловом районе прошли занятия по специальной и боевой подготовке с инженерными подразделениями Западной группировки войск. В ходе занятий для военнослужащих были продемонстрированы все виды инженерных боеприпасов и методы их установки, в том числе самые инновационные с применением FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятий на полигоне также были продемонстрированы различные средства для организации проходов в минных полях, в частности УР-83П.

В военном ведомстве добавили, что такие занятия позволяют военным инженерам с разных тактических направлений обмениваться опытом и повышать свою квалификацию для более эффективной боевой работы в своей зоне ответственности.

"Приехали на обучение, обмен опытом между разными подразделениями, потому что противник на разных направлениях применяет разную тактику по установке мин, заграждений и, например, фугасов, самодельных взрывных устройств. Делимся опытом с товарищами из разных подразделений и разных направлений, участков фронта", - рассказал заместитель командира инженерного взвода с позывным Емеля на видео, предоставленном Минобороны.