Десантники приняли участие в Крещенской службе в одной из часовен Херсонской области

По завершении праздничных мероприятий военнослужащие вернулись в подразделения в зоне проведения спецоперации, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские десантники из состава группировки ВС РФ "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении, посвященном Крещению Господня в одной из часовен Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российские десантники из состава группировки войск "Днепр" приняли участие в праздничном богослужении в одной из часовен Херсонской области и совершили омовения в Крещенской купели. После проведения праздничного богослужения военные священники освятили воду в Крещенской купели вблизи часовни и поздравили всех с праздником Крещения Господня. Затем в Крещенскую купель смогли окунуться все желающие военнослужащие "крылатой пехоты", как православные, так и исповедующие другие религии", - говорится в сообщении.

Десантники рассказали, что главное отличие этих праздничных крещенских мероприятий заключается в том, что они проходят хоть и в тыловом районе, но вблизи передовой, что накладывает свой отпечаток на их проведение в плане организации безопасности.

"По завершении праздничных мероприятий десантники вернулись в подразделения в зоне проведения СВО, где приступили к выполнению поставленных задач", - добавили в Минобороны РФ.