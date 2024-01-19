МО РФ сообщило о срыве артиллеристами ротации подразделения ВСУ на купянском направлении

В ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив несколько единиц техники и более десятка солдат противника. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательное подразделение с помощью беспилотных летательных аппаратов засекло момент смены военнослужащих вражеского подразделения на своих позициях. Координаты целей оперативно были переданы на командный пункт для уничтожения. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили нескольких единиц колесной техники и более одного десятка военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

"Основная задача номера расчета - это своевременно выполнить поставленную задачу. От прихода координат до поражения цели у нас уходит до двух минут. Как говорится, медлить никогда нельзя", - отметил командир САУ с позывным Муха, слова которого приводятся в сообщении.