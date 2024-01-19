МО РФ сообщило о поражении "Градами" живой силы ВСУ в опорниках на артемовском направлении

Артиллерия ВДВ из состава Южной группировки войск постоянно ведет огневое воздействие по выявленным целям, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" костромских десантников из состава Южной группировки ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам. От получения координат цели до первого залпа проходят считанные секунды, после чего проводится корректировка и повторный залп, после которого было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции, куда устремились штурмовые группы десантников для овладения опорным пунктом и проведения его зачистки с последующей передачей подразделениям закрепления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллерия Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск постоянно ведет огневое воздействие по выявленным целям в зоне проведения СВО на артемовском участке донецкого направления, систематически уничтожая живую силу и боевую технику ВСУ.

"Мы всегда начеку, действуем быстро. Расчеты уже давно слажены. Когда приходит цель, отрабатываем моментально. Приезжаем, отрабатываем за считанные минуты и быстро меняем огневую позицию. Погодные условия на нашу работу никак не влияют, нам без разницы, когда работать", - рассказал командир расчета РСЗО "Град" с позывным Гром, его цитирует военное ведомство.

Также отмечается, что разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.