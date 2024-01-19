МО РФ: инженерные войска получат обновленные радиоэлектронные подрыватели зарядов

В ведомстве отметили, что модернизация позволила уменьшить размеры и вес взрывателя, а также сократить время его подготовки к применению

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инженерные войска приняли на вооружение новые радиолинии для подрыва зарядов РПЗ-8М1, сообщили в Минобороны РФ.

"Принято на снабжение в инженерных войсках Вооруженных сил России модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М1. Разработанное в интересах инженерных войск модернизированное радиоэлектронное средство для подрыва зарядов РПЗ-8М1 предназначено для обучения личного состава инженерных подразделений навыкам работы при выполнении дистанционного подрыва зарядов взрывчатого вещества, а также при имитации огня артиллерии, ударов авиации, управления положением учебно-имитационных инженерных боеприпасов в ходе учений войск", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что модернизация позволила уменьшить размеры и вес взрывателя, а также сократить время его подготовки к применению. Кроме того, теперь его применение требует меньшего количества ручных операций.

"После принятия изделия на снабжение спланирована его закупка в рамках государственного оборонного заказа и поставка в воинские части инженерных войск", - добавили в МО РФ.