Боец ВС РФ сообщил о наращивании ударов по артрасчетам ВСУ на южнодонецком направлении

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки "Восток" нарастили число ударов по расчетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным Грек.
"Сейчас на южнодонецком направлении мы еще более бодро, активнее и чаще работаем по целям, уничтожаем расчеты противника. Работаем в основном по артиллерийским расчетам, самоходным, иногда по пехоте", - сказал боец.
Он уточнил, что за последние несколько недель в числе пораженных целей - артиллерийские установки советского образца, а также гаубицы М777 западного производства.
Как уточнил военнослужащий с позывным Старенький, контрбатарейная борьба со стороны ВСУ на этом участке фронта практически отсутствует.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал снарядный голод актуальной проблемой ВСУ.