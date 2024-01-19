Боец ВС РФ сообщил о наращивании ударов по артрасчетам ВСУ на южнодонецком направлении

Он уточнил, что за последние несколько недель в числе пораженных целей - артиллерийские установки советского образца и гаубицы М777 западного производства

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки "Восток" нарастили число ударов по расчетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным Грек.

"Сейчас на южнодонецком направлении мы еще более бодро, активнее и чаще работаем по целям, уничтожаем расчеты противника. Работаем в основном по артиллерийским расчетам, самоходным, иногда по пехоте", - сказал боец.

Он уточнил, что за последние несколько недель в числе пораженных целей - артиллерийские установки советского образца, а также гаубицы М777 западного производства.

Как уточнил военнослужащий с позывным Старенький, контрбатарейная борьба со стороны ВСУ на этом участке фронта практически отсутствует.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал снарядный голод актуальной проблемой ВСУ.