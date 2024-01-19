ВСУ при выходе с территорий ДНР производили их массовое минирование

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Плотность установленных украинскими войсками мин на квадратный метр на ряде территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) зашкаливает, рассказал ТАСС российский сапер первого армейского корпуса с позывным Тихий.

"При выходе с территории Донецкой Народной Республики украинские военные оставляли после себя огромное количество мин. Мы работаем по всей территории. Бывают участки, где количество мин на 1 кв. м зашкаливает. В такие места людям лучше не заходить", - рассказал боец.

Он уточнил, что в таких случаях для уничтожения противопехотных мин помогает дистанционно управляемый комплекс для разминирования "Уран-6". Для обезвреживания противотанковых мин саперы применяют метод дистанционного подрыва.

Для обнаружения боеприпасов бойцы используют индукционные миноискатели ИМП-3.

В настоящее время саперные подразделения занимаются разминированием сельхозземель и территорий вблизи объектов энергетической инфраструктуры.