Песков посоветовал уточнять в Минобороны информацию о якобы сбитых ВСУ самолетах ВС РФ

Пресс-секретарь президента ранее уже сообщал, что у Кремля нет такой информации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, были ли самолеты А-50 и Ил-22 Вооруженных сил (ВС) РФ сбиты ВСУ над Азовским морем. Он рекомендовал уточнять такие аспекты в Министерстве обороны.

"Я по-прежнему не смогу вам дать какую-то информацию, потому что все-таки это касается хода специальной военной операции и это прерогатива наших военных", - сказал представитель Кремля. "Я предлагаю вам адресовать вопрос в Министерство обороны", - добавил он.

Ранее в понедельник Песков уже сообщал, что у Кремля нет информации о том, чтобы ВСУ сбивали самолеты ВС РФ.