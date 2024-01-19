МО РФ сообщило о нанесении 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

По данным ведомства, все цели достигнуты

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ВС РФ нанесли за неделю 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе комплексами "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Все цели достигнуты, объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 13 по 19 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА. Также поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили там.