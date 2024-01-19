В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

Российские войска за неделю отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение прошедшей недели на донецком направлении более 1 880 военных, а также 17 танков и 27 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, всего в течение недели на этом направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 15 атак противника.

"Кроме того, нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 1 880-и военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - добавили там.