Потери противника составили до 1 520 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли на краснолиманском направлении до 1 520 военнослужащих и 64 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника за указанный период составили до 1 520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также 8 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что за неделю Вооруженных силы (ВС) РФ отразили на краснолиманском направлении 17 атак ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.