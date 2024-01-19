Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на херсонском направлении

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 325 военнослужащих

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на херсонском направлении до 325 военных, а также 3 танка и 25 орудий полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, 3 танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, упреждающими действиями и комплексным огневым поражением российскими войсками нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области.