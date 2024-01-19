ЦПВС зафиксировал два нарушения со стороны авиации проамериканской коалиции в Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике Вадим Кулить, представители ЦПВС за сутки провели три гуманитарные акции в провинциях Дамаск, Алеппо и Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Авиация проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за последние сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации в небе над арабской республикой. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15 "коалиции", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, представители ЦПВС за прошедшие сутки провели три гуманитарные акции в провинциях Дамаск, Алеппо и Дейр-эз-Зор. В общей сложности нуждающемуся населению было выдано 10,5 т продовольствия.

В идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).