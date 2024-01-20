Минобороны РФ рассказало о подвиге медгруппы капитана Маточкина

Как сообщили в ведомстве, мужчина лично вынес раненых из-под обстрела медицинского пункта и сгруппировал в безопасном месте, чем спас их жизни

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге капитана медицинской службы Баира Маточкина, который вынес из-под обстрела медицинского пункта раненых и спас им жизнь. Как добавили в оборонном ведомстве, медицинская группа под руководством Маточкина эвакуировала более 5 тыс. раненых.

"Враг, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошел на штурм. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем. Часть выпущенных врагом снарядов попала в медицинский пункт, где в тот момент Маточкин оказывал медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел, Баир, рискуя собственной жизнью, лично вынес пострадавших из-под обстрела и сгруппировал в безопасном месте, чем спас их жизни. За весь период выполнения специальных задач коллектив медицинской группы бригады под руководством капитана м/с Маточкина эвакуировал в медицинские учреждения более 5 тыс. военнослужащих, действовавших на различных тактических направлениях, благодаря чему их удалось доставить до лечебных организаций и сохранить им жизни", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о подвиге Вадима Завялова, который, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских военных.

"В один из дней противник предпринял попытку вернуть поселок под свой контроль и приступил к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск, удерживающих оборону. Расположившись в боевых порядках, старший сержант Вадим Завялов, умело совершая противоогневые маневры, обеспечил выход боевой машины из-под удара противника на запасные позиции, что обеспечило ведение ответного огня по наступающему врагу", - отметили в Минобороны, добавив, что в результате одного из залпов противника боевая машина старшего сержанта Завялова получила повреждения и потеряла ход. Завялов, понимая, что экипажу грозит смертельная опасность, рискуя собственной жизнью, выбрался из боевой машины и, несмотря на огонь противника, произвел ее ремонт.