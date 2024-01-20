Минобороны России сообщило об отражении четырех контратак ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что также расчет САУ "Мста-С" уничтожил два танка Т-64, а расчет РСЗО "Торнадо-С" нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская группировка войск "Запад" отразила на купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки", - сказал Зыбинский.

По его словам, потери ВСУ составили "до 30 человек живой силы, три пикапа". Кроме того, расчет САУ "Мста-С" уничтожил два танка Т-64, а расчет РСЗО "Торнадо-С" нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.