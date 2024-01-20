Лечащимся в госпитале участникам СВО вручили госнаграды

Военных наградили медалями за мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин встретился в воронежском военном госпитале с военнослужащими, проходящими там лечение и отличившимися в ходе спецоперации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже, членами их семей, а также наградил государственными и ведомственными наградами участников специальной военной операции. Он вручил 15 медалей "За отвагу", "За боевые отличия" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Горемыкин также поздравил военнослужащих от лица главы Минобороны Сергея Шойгу. "Поздравляю вас от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие", - отметил замминистра.

Горемыкин также наградил 15 медицинских сотрудников госпиталя медалями "За помощь и милосердие". "Большое спасибо вам за помощь и поддержку ребят", - сказал он медицинскому персоналу госпиталя.