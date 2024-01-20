Минобороны РФ сообщило об уничтожении Ка-52 техники ВСУ на сватово-кременном направлении

В ведомстве отметили, что по докладу передового авианаводчика "все цели были успешно поражены"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экипаж Ка-52 уничтожил технику и живую силу Вооруженных сил Украины на сватово-кременном направлении, подобравшись к цели на предельно малой высоте, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении в зоне специальной военной операции. Используя естественный рельеф местности, экипаж Ка-52 на предельно малой высоте подошел на максимально близкое расстояние", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что по докладу передового авианаводчика "все цели были успешно поражены".