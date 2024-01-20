МО РФ сообщило об уничтожении под Донецком американской БМП Bradley

Командир артиллерийского расчета с позывным Рысь рассказал, что технику поразили в ходе работы по подготовке плацдарма к штурму

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Артиллеристы первого армейского корпуса уничтожили под Донецком американские боевую машину пехоты (БМП) Bradley и самоходную артиллерийскую установку М109, сообщил ТАСС командир артиллерийского расчета с позывным Рысь.

"В ходе нашей боевой работы, конечно, целей было много, но из крайнего - это уничтожены БМП Bradley, самоходная артиллерийская установка "Палладин". До этого выявили разведчики "Панцирь" - это ПВО. До этого - Д-30, 2С1, "Мста-Б", танки. Также был случай, когда одним снарядом с первого выстрела было уничтожено 27 единиц пехоты - они зашли в дом, и мы попали в этот дом и дом этот сложился", - рассказал боец.

Он уточнил, что технику поразили в ходе работы по подготовке плацдарма к штурму. Корректировка огня велась при поддержке разведки с воздуха.