Минобороны России сообщило, что рембаты в кратчайшие сроки восстанавливают технику

В ведомстве пояснили, что благодаря квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также высокому уровню технического оснащения в полевых условиях проводят восстановительные работы любой сложности

ТАСС, 20 января. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Западной группировки войск в полевых условиях в кратчайшие сроки восстанавливают и модернизируют боевую технику на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Вышедшие из строя боевые машины доставляют в ремонтные подразделения, где за считанные дни меняют утраченные узлы и агрегаты и заново возвращают в боевые порядки для ведения боевых действий против боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что благодаря квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также высокому уровню технического оснащения в полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности.

По словам заместителя командира взвода Дмитрия, его подразделение, занимающееся ремонтом узлов и агрегатов, может всего за сутки полностью перебрать двигатель. "Выполняем все работы по мотору, вплоть до замены коленвала, гильз, поршней. Сначала разбираем, дефектуем, находим неисправность, потом ставим новые [запасные части]", - рассказал он на видео, предоставленном Минобороны.

Отмечается, что кроме восстановления техники, в рембатах она дорабатывается дополнительными средствами защиты - динамическими решетками на корпус и башню.

Также российские военнослужащие проводят и плановый ремонт боевых машин. "Этот процесс отлажен. Главное здесь - наличие необходимых запчастей. А с ними проблем нет. На каждую поступающую единицу техники с завода уже доставляется нужная деталь. И когда машина поступает в ангары к ремонтникам, она уже доставлена с конвейера оборонного предприятия", - добавили в военном ведомстве.