МО РФ: в ДНР военные саперы обезвредили около 800 взрывоопасных предметов с начала года

В ведомстве отметили, что саперы прочесывают местность, которую заминировали отступающие подразделения ВСУ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Отряд разминирования инженерных войск ВС РФ с начала года обезвредил около 800 взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сводный отряд разминирования инженерных войск Вооруженных сил России продолжает выполнять задачи на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Сводный отряд разминирования работает ежедневно, даже в свой профессиональный праздник все будут находиться на дежурстве. С начала года команда саперов обезвредила уже около 800 взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что саперы прочесывают местность, которую заминировали отступающие подразделения Вооруженных сил Украины. Опасные снаряды и мины-ловушки саперы стараются обезвредить на месте. Если это невозможно - вывозят на специальные полигоны, которые находятся вдали от населенных пунктов, где происходит их уничтожение.

По словам саперов, там, где была линия боевого соприкосновения, осталось очень много минных полей. Туда заходить ни в коем случае нельзя, первым туда поедет робот дистанционного разминирования.

"Трал фрезерный, едет по земле лыжами, вращается со скоростью 200-300 оборотов в минуту. Наезжая на мину, он ее либо активирует, либо уничтожает путем разрушения. Машина выдерживает подрывы любых взрывных устройств до 4 кг в тротиловом эквиваленте", - привели в Минобороны слова оператора роботизированного комплекса с позывным Тихий.