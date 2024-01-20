В состав инженерно-разведывательных дозоров ввели наблюдателей со средствами защиты от БЛА

В Минобороны РФ отметили, что на минных заграждениях подорвалось много зарубежной техники

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. В состав инженерно-разведывательных дозоров, действующих на запорожском направлении специальной военной операции, ввели наблюдателей за воздушным пространством со средствами защиты от беспилотников. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Саперы действуют в составе инженерно-разведывательного дозора, который включает в себя группу разминирования, военнослужащих прикрывающих их действия, а также наблюдателя за воздушным пространством с антидроновым ружьем", - отмечается в сообщении.

"На наших минных заграждениях подорвалось много зарубежной техники: БМП, Bradley, танки, легкобронированная техника. Минные поля эффективны, возможности их преодолеть очень мало", - цитирует МО командира инженерно-саперного взвода с позывным "Атлет".