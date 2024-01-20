МО РФ заявило об испытании более 50 средств инженерного вооружения в ходе СВО

По информации ведомства, в ходе боевых действий многие такие средства показали высокую эффективность

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 50 перспективных средств вооружения для инженерных войск испытали в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"По результатам выполнения задач инженерного обеспечения в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины организованы и проведены испытания и апробация в боевых условиях более 50 перспективных средств инженерного вооружения", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, в ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность. Например, инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" успешно применялась на всех направлениях и подтвердила ранее выработанные подходы к ее применению. Также подтвердили эффективность понтонные парки, которые несмотря на повреждения сохраняли плавучесть. Кроме того, с целью повышения защищенности расчетов было проведено бронирование кабин понтонных автомобилей, буксирно-моторных катеров и землеройной техники.

В военном ведомстве уточнили, что организована доработка и модернизация средств фортификации, переправочно-десантных средств, сплошных ножевых минных тралов, саперных щупов, маскировочных комплектов и костюмов для скрытия личного состава и техники. "Всего проведена модернизация более 20 средств инженерного вооружения", - отмечается в сообщении.