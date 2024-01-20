МО РФ сообщило об отражении 10 атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские военные отразили 10 атак на купянском направлении за сутки, противник потерял до 150 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и 2 автомобиля", - сообщили там.