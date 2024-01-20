МО РФ сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 320 военных

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки. Общие потери противника убитыми и ранеными составили до 320 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки убитыми и раненными до 320 военнослужащих", - сообщили там.

Кроме того, по данным министерства, были уничтожены шесть пикапов, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-20.